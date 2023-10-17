C朗又轟2球　力壓夏蘭特成年度「士哥王」

38歲C朗拿度寶刀不老！周二(17日)凌晨歐國外J組賽事，已經出線嘅葡萄牙作客5比0大勝波斯尼亞，締造8戰全勝嘅完美戰績。正選上陣嘅C朗今場延續火熱狀態，今場又入2球成為贏波英雄，亦令佢喺2023年入球數達到40大關，壓倒艾寧夏蘭特同基利安麥巴比等人，登上「年度士哥榜」榜首！

葡萄牙自馬天尼斯上任後所向無敵，今場即使已經出線亦強陣出擊，開波5分鐘即獲12碼，C朗操刀先開紀錄；20分鐘C朗接應祖奧菲歷斯妙傳，巧妙笠射拉開紀錄，當VAR確認有球有效，C朗開心到同領隊馬天尼斯激情擁抱，足證呢位球王對入球有幾咁執着。

領先2球後葡萄牙愈踢愈順，般奴費南迪斯、祖奧簡斯路同祖奧菲歷斯喺半場前各入1球，為葡萄牙上半場領先5比0。換邊後波斯尼亞加強防守，葡萄牙亦明顯放軟手腳，C朗喺65分鐘就被調離陣，最終葡萄牙未有增添入球，以5比0大勝而回。

C朗雖然離開歐洲球壇，不過入球能力依然世界頂尖，連同今場2個入波，佢喺2023年總入球數達到40球，足球生涯第12次年度入波突破40關口，而且仲超越埋艾寧夏蘭特(39球)，成為2023年全球入波最多球員。C朗今年喺艾納斯有31個入球，喺葡萄牙國家隊入9球。

2023年士哥王

1.C朗拿度(葡萄牙/艾納斯) 40球

2.艾寧夏蘭特(挪威/曼城) 39球

3.華加(匈牙利/費倫斯華路斯/帕克斯) 37球

4.基利安麥巴比(法國/巴黎聖日耳門) 35球

5.哈利卡尼(英格蘭/拜仁慕尼黑/熱刺) 33球