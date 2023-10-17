世界盃本周煞科　麥姬奧與覃海洋力爭10萬美金

游泳世界盃雅典站剛結束，澳洲女飛魚麥姬奧與中國「蛙王」覃海洋暫列泳手排名榜首，正努力爭取額外的10萬美元獎金，而香港的何詩蓓則在女子排名榜上位列第3。

一連三站的游泳世界盃，剛於周日在雅典結束第二站，經過兩站成績後，22歲的澳洲「背泳天后」麥姬奧繼續表現強勢，盡攬三個背泳項目50背、100背及200背金牌兼打破世界盃紀錄，令她成為今站的女子總冠軍，並且在總排名榜(2站計算)上以總分117.7分位居榜首，領先中國飛魚張雨霏（110.5分）及香港的何詩蓓(109.9分)，然而何詩蓓要挑戰總冠軍寶座有一定難度。

至於男泳手的爭逐則鬥得激烈，中國新星覃海洋今站豪取3面蛙泳金牌，成為雅典站的總冠軍，並且累計兩站獲６面金牌，目前在總排名榜以以116.7分暫居榜首，以不足４分之微領先意大利的Thomas Ceccon（112.8分）；而南非的Matt Sates則在雅典站表現出色，獲得總亞軍，亦令他在總成績由原本的第5跳升至第3位（110.5分）。游泳世界盃第三站將於本周末在匈牙利布達佩斯煞科，男女子總冠軍將可獲額外獎金。