老竇都無情講！湖人炒掉小柏賓

NBA未正式開鑼，小柏賓（小圖）已無得留底。

NBA新賽季下周展開，球隊為求爭取佳績，確是「老竇都無情講」賽季未正式開鑼，湖人已炒三個球員，當中包括球壇名宿柏賓的兒子小柏賓，現實總是殘酷。

NBA的季前賽正打得如火如荼，各路雄師都為新一季整裝待發，而湖人周一官方宣布連炒三名Exhibit-10合約球員，包括前鋒博頓（Vincent Valerio-Bodon）及後衞巴輔（Damion Baugh）和控球後衞小柏賓（Scotty Pippen Jr.）；其中22歲的小柏賓上季代表湖人出戰６場，平均落場5.3分鐘僅入2.3分，而早前打了兩場季前賽，場均15.7分鐘得到4.5分2.5籃板3.5助攻及1.5攔截。

據報道指即使有傳奇父親的光環作後盾，但他僅６呎１吋的身材及體能跟父親有極大差距，也成為難有突破的原因之一；小柏賓還可試試其他機會。或者將來有機會重返NBA舞台。

至於湖人超級巨星勒邦占士將是新賽季的最老球員，即將於年底滿39歲，上季他已打破了名人堂傳奇人物渣巴的紀錄，成為NBA歷史的得分王，即將迎來生涯第21個賽季，他期望可帶領湖人一嚐奪冠滋味。

2023年度NBA賽季於10月25日展開，開幕戰為湖人對金塊、太陽對勇士。季後賽於4月21日開始，而總決賽G1為6月7日。