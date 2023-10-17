ATP 巡迴賽相隔21年重臨香江　門票本月18日起發售

香港將事隔21年，再次舉辦ATP 男子職業網球巡迴賽，網總周二（17日）宣布「中銀香港網球公開賽 2024」，會在本年12月31日至2024年1月7日期間，在在維多利亞公園網球主場舉行，獎金總值超過65萬美金（約508萬港元），門票周三（18日）起在快達票公開發售。

球迷可在快達票官網（www.hkticketing.com） 訂購比賽門票，票價由港幣240元到港幣 1460元，球迷以中銀信用卡或 BoC Pay 流動支付應用程式購票，可享全城最高的 75折優惠，亦可選擇以其他方式付款。賽事也設早鳥優惠，於 10月18日至10月31日期間購票享 85 折，而於11月1日至 11月30日期間購買則享有9折優惠。

網總會長莫君逸對賽事即將發售門票感到興奮，盼望這項比賽能加大本地網球運動發展：「『中銀香港網球公開賽 2024』能讓男子網球手展示實力，為球迷帶來歡樂並鞏固香港作為區內世界級體育賽事中心的地位，希望透過是次備受矚目的比賽，可以推動香港網球和體育發展，培養本地人才，促進精英網球手的發展並提升香港的體育文化。」