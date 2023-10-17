247足球會辦發布會　贊助商代表：成績係其次

247足球會今季將於賽馬會女子足球甲組聯賽首度亮相，球隊周二（17日）率先舉辦發布會。而球隊贊助商24/7 Fitness的董事及行政總裁黃靜怡，會後透露今次贊助金額高達港幣過百萬元，但指成績屬其次，最重要是一班球員踢得開心。

上季乙組冠軍翱翔足球會，今季易名247足球會參戰甲組，更簽入了2位巴西籍球員比雅達斯華、史提芬尼加比奧，為香港女足史上首次引進外援，惟後者暫時仍未到港。是日球會一眾職球員均有出席，其中行政總監趙俊傑、24/7 Fitness 董事及行政總裁黃靜怡、領隊劉學銘、主教練黎耀昌、門將教練鍾偉豪，以及3名隊長曾浩恩、曾麗薇、馬欣言更先後上台致辭，全隊之後進行大合照留念。

作為球隊主要贊助商，24/7 Fitness董事及行政總裁黃靜怡接受訪問指，對能夠贊助女子足球隊感榮幸及開心：「近年我哋營運團隊對幫助香港運動員感興趣，因為團隊入面有好多都係運動員出身，好清楚喺香港做運動員係幾咁辛苦，女子足球本身未必太受注目，247希望今次略盡綿力，成績係其次，做運動最緊要開心、投入。」

今次合作為期1年，黃小姐透露贊助金額高達港幣過百萬元，希望可以幫助球員提升比賽表現之外，同時推廣運動文化、風氣：「好多謝球隊直情改埋名，希望佢哋帶住依個名可以獲得佳績，令更加多人認識到依個健身品牌，同埋一班咁有活力嘅女子運動員，絕對可以帶動到健身室嘅氣氛，如果順利嘅話，當然會繼續考慮合作。」

247職球員名單：

行政總監:趙俊傑

領隊:劉學銘

主教練: 黎耀昌

門將教練:鍾偉豪

球隊數據分析師:丘駿宏

數據分析報告:Smrtstats

物理助理:Sam kung

球隊助理:劉敏翹

球隊攝影師:ERIC 麥頌諺

球隊物理治療師:Steve 黃晉賢

門將：葉亦榮、PATRICIA NINSON

後衞：馬欣言、彭雅俊、林珊珊、鄧佩雯、韋珍娜、羅琪珺、羅子穎、利愷盈、余紫婷

中場：比雅達斯華（BEATRIZ DA SILVA）、吳芷澄、馬穎言、朱思婷、黃芷晴、曾浩恩、曾麗薇、李展程、黃家欣

前鋒：史提芬尼加比奧（STEFANI CABRAL）、梁濼姸、張紫晴