巴西氹球迷　要翻轉烏拉圭

世盃外南美洲區賽事，受醜聞困擾嘅巴西將會作客烏拉圭。巴西踢完上場畀人踢爆賽前開P，今場當然要贏波氹番球迷，好彩佢哋對住烏拉圭有壓倒性佳績，近8次交手7勝1和，「森巴兵團」認真作賽3分應該手到拿來，客W可取。（HOY TV 76台周三早上8時直播）

巴西上場外圍賽，主場被委內瑞拉逼和1比1，事後被爆出正選「三叉戟」尼馬、李察利臣及雲尼斯奧斯祖利亞，賽前同幾名網紅喺酒店偷偷開派對，本來贏波都算數，但3人都無波入搞到和波，就梗係激嬲球迷啦。

最好嘅解決方法，當然係3人今場鬥烏拉圭都有波入，然後贏波全取3分，咁就乜事都無。事實上，巴西球員向來不覊，呢啲新聞每隔一排就有，其實唔會太大影響更衣室士氣，相信佢哋只要落力啲，贏波無問題。

「森巴兵團」向來食住烏拉圭，自2001年後交手未輸過，包括近8次對賽獲7勝1和絕佳對賽成績。烏拉圭近況一般，近2場外圍賽只得1和1負，利物浦前鋒達雲紐尼斯，喺國家隊仍然未孭到飛，入波效率低，相信難喺巴西身上攞到甜頭，巴西客勝抵玩。

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