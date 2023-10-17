李祉均加盟天津冠嵐女籃　明晚亮相WCBA今季第1擊

剛結束杭州亞運會的李祉均中國香港女籃代表李祉均明晚7時30分(18日)，將上陣中國女子籃球聯賽(WCBA)個人第3個賽季的首場比賽，代表天津冠嵐女籃主場迎戰石家莊英勵。

Red Bull運動員李祉均在剛結束的杭州亞運會，以中國香港女籃隊長身份率領港隊擊敗哈薩克，拿下歷史性首場正賽勝仗，之後她休息了6天便馬不停蹄到天津冠嵐隊報到，準備開始個人第三季WCBA賽事。她表示：「天津隊以培訓本土球員為主，所以球員比較年青，我在隊中算是經驗較豐富的一位。今年聯賽恢復主客制及外援制，我們隊將會有一名美國外

援加盟，希望我可以盡快適應新的制度、頻密的賽程，以及主客制帶來的舟車勞頓況。」

天津冠嵐隊在2018年加盟WCBA，過去5季未曾躋身後賽，上季總成績排名16。李祉均表示：「明晚首場主場賽事，對手石家莊屬中游隊伍，陣中有外援，整體佔有身高優勢，至於己隊由於外援尚未歸隊，實力相較之下稍遜。不過，由於是今季首場比賽，大家都沒有包袱，會放開去打，同時對對手善長的2-1-2防守戰術進行針對性的部署。」她指出，天津隊由於有部份球員參人三人籃球聯賽近幾天才歸隊，所以球員之間尚需磨石、增進默契，希望未來能夠越打越好，以躋身季後為目標。

杭州亞運李祉均在港隊對日本的賽事中個人獨取20分，之後更獲得其他WCBA球隊的青睞，致電邀請她加盟。她表示：「收到電話的時候，心裏很高興，因為這證明了自己的價值。」她又指出，港隊陣中其實有好幾位球員都有潛質加盟 WCBA，然而香港的女子聯賽是業餘的，訓練的質與量都無法與內地相比，導致港將難以快速提升實力。

2023-2024 WCBA賽季共有19支參賽隊伍，比賽分常規賽和季後賽兩個階段進行。常規賽將於10月17日至3月14日舉行。在3月16及17日的明星賽周末後，比賽將進入季後賽階段。常規賽採雙循環制，球隊得勝一場將會得2分，負一場得1分，排名前12名的球隊進入季後賽。季後賽分四個階段，首三階段均以三場兩勝決定晉級球隊，最後一階段(總決賽)採五場三勝制。