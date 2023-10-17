歡喜冤家　英格蘭意大利「細」均力敵

英格蘭同意大利呢對「歡喜冤家」，喺歐國外C組再次碰頭，亦是兩隊自21年歐國盃決賽後，2年幾以嚟第5度交鋒。英格蘭足球人才輩出，目前處於「收成期」，可惜面對紀律性十足嘅意大利，進攻往往受到克制，近年對賽勢均力敵，今仗宜取2.5球嘅入球細。（周三凌晨2時45分開賽）

英格蘭喺小組5戰4勝1和，出線形勢非常樂觀，不過領隊修夫基嘅戰術經常被批評保守，遇弱旅可以大開殺戒，但對住組織力較強球隊就唔敢冒險，例如上月歐國外7比0狂勝北馬其頓，4日後對烏克蘭僅能1比1逼和對手。事實上英格蘭嘅佳績都建基於防守，今屆5場外圍賽只失2球。

英格蘭上場友賽澳洲小勝1比0，雖然陣容較重建中嘅意大利完整，不過近年對賽就未見甜頭，近6次對賽雙方各贏1場，另外4場法定時間都係打和，而且6場當中有5場總入球開2球或以下，可見兩隊交鋒都係步步為營，入球數字偏少。

意大利上月有主帥文仙尼突然離隊，史巴列堤上任時間只有一個月多啲，喺新戰術未完成植入下，作客英格蘭肯定會先求穩陣，何況中場主力辛度東拿利同前鋒費達歷高基艾沙先後退隊，對球隊影響甚大，相信今仗會依賴向來穩健的防守抗衡英格蘭。

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