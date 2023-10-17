甲一男籃聯賽開鑼　南華大破南青

今季香港男子甲一籃球聯賽，周二（17日）於修頓室內場館揭開戰幔，揭幕戰就上演「兄弟班對決」，南華與南青正面交鋒，最終在爭奪籃板方面明顯較優勝的南華，以87比62大勝對手，首場聯賽有個好開始。

南華今場雖然有早前代表港隊出戰亞運的葉耀邦先列後備，但仍有朱亮及羅意庭等人擔正，戰力依然十分理想，其中羅意庭初段侵略性十足，屢屢上籃得手，南華以21比12領先，迫使南青叫暫停。

南華暫時後繼續施壓，余理洋博得「And 1」，加上林民淇射入1球3分，助球隊以27比14領先完第1節。這支上屆總冠軍持續攻擊南青顏色地帶，其中1次南華搶下進攻籃板後，由余理洋射入3分，拉開至37比21，反觀南青僅能憑林凱光取得「And 1」止血，不過葉耀邦到第2節尾段回敬1球3分，南華半場以49比31大幅領先。

換邊後南華火力仍然猛烈，蘇柏軒兩度於外線建功，陳曉峰接應羅意庭妙傳，籃底放入兩分，助球隊進一步拋離，不過南青其後進攻有所改善，司徒偉傑殺入顏色地帶，力壓南華球員進攻得手後，獲得全隊歡呼。眼見大局已定，南華開始收起主力，調入鄭凱安、艾斯比列圖及林民淇等完成賽事，南華贏87比62，旗開得勝。

葉耀邦早前代表港隊出戰亞運有出色表現，對沙特阿拉伯一役更成功交出「雙雙」，他表示完成亞運，感受到國際賽的強度後，在場上表現更有自信：「在亞運總要花上很多功夫，才能完成1次進攻，因此面對國際賽那麼高強度的防守後，到本地賽事會應對得較輕鬆。」

葉耀邦協助港隊在亞運分組賽擊敗蒙古，，取得9年來首場亞運勝仗，他形容該場勝利意義重大：「好多人賽前覺得我們必定會3場分組賽全敗，早早出局，但如今可謂令這些人刮目相看，證明香港隊不是陪跑分子。」