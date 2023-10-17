世盃外　次回合輸不丹　港隊照晉級第二圈

2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈周二（17日）上演次回合對決，港隊作客不丹「高原主場」羌黎密塘體育場。結果主隊憑「不丹C朗」基治辛及祖佳爾上下半場各入1球，以2比0取勝。次回合輸波的港隊，仍以總比數4比2成功晉級，將於第二圈賽事挑戰伊朗、烏茲別克及土庫曼。

首回合主場以4比0先下一城的港隊，次回合正選作出3個變動，門將位置改由謝家榮把守大關，李毅凱與艾里奧組成中堅拍檔，安永佳復任正選，與陳晉一及首回合梅開二度的米高，組成進攻三叉戟。主隊不丹則繼續派出隊長基治辛擔任箭頭。

港隊開局主動出擊，2分鐘黃威接應陳晉一過頭波，窄角度起腳斜出。主隊站穩陣腳後，一度搶回不少攻勢，但具威脅埋門欠奉。及後安永佳及費蘭度的射門，都考驗不到不丹門將古龍。主場優勢明顯的不丹繼續尋找機會，28分鐘，「不丹C朗」基治辛接應傳中頭槌頂入。港隊急起直追，37分鐘，港隊反擊機會，陳晉一接應茹子楠直線，射遠柱被古龍撲出。44分鐘，陳晉一傳中，安永佳頭槌中楣彈出。不丹半場帶着1球優勢回更衣室。

換邊後47分鐘，不丹後備兵祖佳爾禁區外遠射得手，令港隊形勢更為被動。落後兩球的港隊，及後換入胡晉銘及艾華。65分鐘，港隊後防解圍不遠，真達多治一射被謝家榮沒收。73分鐘，藍基爾的窄角度近射再被謝家榮撲出。最終港隊次回合以0比2落敗，但仍以總比數4比2淘汰不丹，順利晉級世盃外亞洲區第二圈。

港隊闖入下圈後，將於E組與伊朗、烏茲別克及土庫曼踢主客制雙循環，爭奪小組首兩名晉級第三圈賽事資格。港隊首戰將於11月16日作客鬥伊朗，11月21日再回師主場迎戰土庫曼。