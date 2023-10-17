香港隊　闖世盃外第二圈　安帥：我哋會有驚喜

出戰2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈次回合賽事的港隊，周二（17日）作客以0比2不敵不丹，但仍以總比數4比2晉級下圈。賽後主教練莊恩安達臣，承認高原氣候等因素影響球隊表現，但強調這絕非表現不佳的藉口，他希望球隊盡快忘記失利，並相信港隊闖入第二圈後，能夠製造驚喜。

帶着首回合4球優勢的港隊，世盃外第一圈次回合作客不丹，最終以0比2落敗，賽後安帥不忘稱讚對手的表現：「對手贏咗好多『55波』，佢哋靠更強鬥心已經足以擊敗港隊，無論如何我哋已經晉級，希望球隊盡快忘記呢場失利。」下半場被黃牌警告的安帥，也對球證表現不大滿意：「好多次情況應該要畀12碼、罰球或角球，球證都冇畀，罰手球又見唔到，大家睇到嘅情況，好似得球證睇唔到。」

除了與場上對手交鋒之外，當地的高原氣候，加上在仿真草球場作賽，都是港隊球員今場要面對的挑戰，安帥承認種種因素都影響到球隊表現：「我哋賽前已經知道今場比賽好難踢，知道呢度空氣稀薄，知道呢度係踢仿真草，加上球隊有唔少主力嚟唔到，但呢啲都唔係藉口，我哋今日鬥心唔夠強，不丹表現更好更值得贏波。」

港隊成功晉級之後，將會在第二圈面對伊朗、烏茲別克及土庫曼，3支世界排名比港隊更高的強敵，安帥相信港隊屆時能帶給球迷意外：「我哋到時唔會喺海拔超過2500米嘅地方，或者喺仿真草球場比賽，港隊到時會好似今場不丹咁，成為不被睇好嘅一方，我哋係有機會製造驚喜。」