柏斯雙雙　永倫大勝建龍飛馬

周二（17日）甲一尾場，永倫憑美籍中鋒柏斯交出「雙雙」22分15籃板，以89：67大勝建龍飛馬，下場將於10月24日對康仁福建。

永倫開局憑新外援中鋒柏斯連得5分，加上韓天次、周迎堅得分，打出14：2攻勢。建龍飛馬比較慢熱，首節早早被拉開分數，永倫則有泰拿和柏斯單節各得8分，以28：14領先。

曾效力ABL印尼泗水羅浮宮的法亞理第2節嘗試單打，兩次入樽為建龍飛馬振士氣，單節貢獻8分，控衞張馳岳其中一次上籃博得罰球，引起永倫的泰那、周迎堅及建龍飛馬的謝爕雋激烈爭執，3人各被判技術犯規，火藥味濃。永倫此節大部分時間收起柏斯，球隊外線手感火熱，前兩節合轟9球三分，其中泰那第2節投進3球，助「黃金戰士」續以54：39領先。

換邊後，柏斯重新上場，不時搶得籃板大打快攻，又助攻泰拿跳投得手，永倫打出11：0攻勢，拉開24分差距。建龍飛馬的亞理3次在籃底博得罰球，惟6射0中，更有兩球「air波」，4分半鐘過去，終靠李旭川中距離得分「止血」。永倫再有連浩駿和陳可鈐投進「三分彈」，領前至74：51。

建龍飛馬最後一節未有太大起色，最終永倫以89：67取勝。永倫的柏斯取得全場最高22分，另加15籃板，泰那19分6助攻，韓天次10分，另外蘇恩樂三分球5射3中得9分。建龍飛馬方面，亞理取得16分、19籃板，惟罰球表現慘不忍睹，16射僅2中，球隊另有張馳岳交出10分、3次偷球。