英格蘭反勝意大利出線　最強進攻組合面世

周三(18日)凌晨歐國外C組賽事，英格蘭主場3比1反勝意大利，提前2輪鎖定明年決賽周參賽資格。英格蘭今場表現唔算突出，但哈利卡尼同祖迪比寧咸呢對進攻拍檔，就踢出火花成為「三獅兵團」嘅致勝法寶，領隊修夫基賽後直指2人將係英格蘭明年爭奪冠軍嘅關鍵人物。

呢場上屆歐國盃決賽翻版戰，英格蘭15分鐘被施卡馬卡近門攻陷先落後，不過佢哋之後重掌戰局，箭頭哈利卡尼經常墮後策應，讓出中鋒位置畀祖迪比寧咸後上插入，32分鐘就收到效果，祖迪比寧咸中路突破殺入禁區被踢跌，哈利卡尼操刀12碼追成1比1平手。

英格蘭反超前1球又係祖迪比寧咸表演，呢位皇家馬德里球星後場精彩搶波，淡定控波後再交出靚波畀拉舒福特反擊，後者不負所託射成2比1。英格蘭喺77分鐘再由哈利卡尼入波鎖定3比1勝局，喺C組6戰5勝1和篤定首名出線，連續4屆躋身歐國盃決賽周。

祖迪比寧咸今場光芒四射，成功過人、攔截同製造犯規次數都係全場最高，賽後獲選為今場最佳球員；攻入2球嘅哈利卡尼亦創造紀錄，呢位英格蘭史上「士哥王」，喺溫布萊球場累積24個入球，超越卜比查爾頓(23球)成為溫布萊史上入波最多球員。

修夫基賽後表示：「比寧咸咁嘅年紀(20歲)有咁嘅影響力係難以置信，佢嘅力量、決心、技術喺年輕球員之中非常罕見，佢會係英格蘭嘅催化劑！」修夫基對哈利卡尼同樣大讚有加：「我哋太習慣哈利卡尼入波，所以低估咗佢對球隊嘅重要性，佢嘅全能表現係世界頂級。」