伍家朗病後復出丹麥中途退賽　「鄧謝配」憾負出局

世界羽毛球巡迴賽續燃戰火，香港羽毛球隊自亞運後繼續馬不停蹄為奧運搶分，伍家朗周一（17日）在超級750的丹麥公開賽，首圈遇上世界排名第4的中國石宇奇，第二局爭逐初段突然退賽，提早出局，而「鄧謝配」鄧俊文與謝影雪在混雙首圈與丹麥組合激戰三局後，憾負出局。

伍家朗在亞運首圈不敵馬來西亞李梓嘉後，回港小休調整，但身體不適放棄了芬蘭超級500北極公開賽，直至今站才出戰丹麥賽事，並於首圈碰上剛在亞運獲得銀牌的中國石宇奇，而二人在首局互有攻守，伍家朗更一度領先5比2及10比8，然而未能保持優勢，更連反失誤，被石宇奇打出一段8比0的攻勢，令伍家朗以13比21先輸一局，其後在第二局打至0比3時退賽。另一位男單名將李卓耀則於稍後亮相，面對中華台北的王子維。

至於混雙組合鄧俊文與謝影雪在首圈面對佔有主場之利的丹麥組合Mathias Christiansen / Alexandra Boje，他們激戰三局後17比21、21比18及19比21落敗，首圈出局。另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔將於稍後登場，硬撼應屆世界冠軍的南韓組合徐承宰及蔡侑玎。而女雙「楊楊」組合楊雅婷／楊霈霖則在印尼組合退賽下，直闖16強。