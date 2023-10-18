已註冊！梁兆華回巢南華　戰力提升衞冕甲一添勝算

曾為南華籃球隊贏得多項冠軍殊榮的梁兆華，將回歸「紅軍」出戰本地甲一聯賽！南華亦已正式為這位29歲小前鋒註冊，意味着他最快可於明天（19日）對漢友的賽事中隨時候命，與昔日多位冠軍級隊友再合作，帶領南華爭標。

繼連日來多支甲一隊招兵買馬後，南華今日亦有重磅消息！本年7月起為香港金牛出戰NBL（全國男子籃球聯賽）、並已完成賽季的梁兆華，鐵定回巢，聯手朱亮、余理洋、羅意庭等多年隊友，加上現役港隊葉耀邦、曾湛元及林文淇等年輕新一代，合力再為南華爭取衞冕。身為杭州亞運代表的梁兆華於南華出身，2015年首度加盟，曾為紅軍贏得2016、2017、2019及2021年聯賽冠軍，其中2019年更以全季全勝姿態封王。

梁兆華效力NBL球隊香港金牛期間，表現出色，擔當陣中主力小前鋒位置，比賽20場當中獲派17場任正選，場均得分8.2、籃板2.9個、助攻3次，助金牛躋身季後賽。兆華更獲選為南區明星隊出戰NBL明星賽，經過連月來的職業聯賽磨練後，技術及視野更成熟，相信球迷亦期待在本地甲一再睹兆華的風采。