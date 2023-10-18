希斯基：墨城挑戰常規賽4連霸

新季澳職開戰，我將繼續為大家分析各場比賽。我預計今季會有數支球隊成為冠軍爭逐者，為大家帶來刺激的賽事。墨爾本城近3季只取得1次總決賽冠軍，不過每季卻總於常規賽封王，經驗豐富。占美麥卡倫連續4年奪得金靴獎，是澳職最佳前鋒。由烏甸尼斯加盟的德國籍球員托爾基阿斯蘭將大大加強攻力，其他新簽入的球員包括左閘貝軒治及進攻中場咸薩沙基，亦有一定質素，整體實力佳，有條件連續4季冧莊常規賽。

其同市死敵墨爾本勝利，我認為他們很大機會排在中游位置，只要管理得宜的話，有能力走得更遠。第3支墨爾本市球隊西部聯，兩年前奪得總決賽冠軍，奈何上季表現差勁。他們需要取得更多入球，以完成心願。

FC悉尼有力衝冠

至於悉尼球隊，我視奪得澳洲盃冠軍的FC悉尼為最有能力挑戰墨城的球隊。儘管他們失去主力前鋒方祖，不過祖羅利有力作出填補，我估計他可以攻入雙位數字的入球及交出多個助攻。同時，魯迪維爾亦是關鍵先生，他個人能力出眾，是澳職其中一位最佳球員。

至於西悉尼流浪者上季殺入季後賽，前線有班頓波里路壓陣，攻力可靠，另外值得一提的是球迷，當年我於澳職打滾時，流浪者主場的打氣聲最為響亮，為球隊帶來巨大優勢。第3支悉尼球隊FC麥克阿瑟，我估計他們最多只能於中游徘徊。

水手阿聯困難重重

其餘球隊，上季總冠軍中岸水手失去主力前鋒積遜甘明斯，不過古奧在德國聯賽發展並不如意後已重返球隊，有望填補空缺，但我認為他們最理想的情況，只是打入前6位置。

由於我的好友格列葛雲已轉戰沙超聯，阿德萊德聯的實力大幅減弱，難寄厚望。威靈頓鳳凰上季有奧斯卡沙華達首季加盟後一鳴驚人，共取得15個入球，我預期他今季會有更多入球。珀斯光輝目標打入前6，我的前隊友阿當泰加特具有厲害的入球觸覺，成為球隊能否獲取佳績的關鍵。布里斯班獅吼上季的最大問題是入球能力不足，我認為他們今季不會有太大轉變。最後，我的舊東家紐卡素噴射機財力欠佳，首席前鋒米科達迪斯及蘇迪里奧經已離隊，今季將會相當困難。

希斯基profile

希斯基球員時代先後效力李斯特城、利物浦及阿士維拉等英超球會，並曾於澳職比賽，為紐卡素噴射機效力了兩季，故對澳職有豐富認識。