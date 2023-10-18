下月香港高球賽再有猛人加盟　許龍一嚴陣以待

被列為亞巡賽國際系列賽其中一站的「香港高爾夫球公開賽」，將於11月9至12日在香港哥爾夫球會舉行，今屆賽事總獎金增至200萬美元。兩位前大滿貫盟主包括2018年美國大師賽冠軍列特（Patrick Reed）及2010年美國公開賽冠軍麥杜維（Graeme McDowell），將連同LIV高爾夫聯賽的頭號球手瓦爾納三世（Harold Varner III）和比利時球手皮特斯（Thomas Pieters）一起加入爭逐冠軍殊榮。

幾位星級猛將，將與早前已落實參賽的2022年英國公開賽冠軍史密夫（Cameron Smith）、兩屆「香港高爾夫球公開賽」冠軍奧斯比（Wade Ormsby）、LIV高爾夫職業球手古奇（Talor Gooch）、查卡拉（Eugenio Chacarra）等，以及剛為香港贏得亞運金牌的本地球星許龍一進行較量。

其中，現年33歲的瓦爾納三世是第二位贏得澳洲PGA錦標賽的美國球手。今年5月他在華盛頓舉行的一場LIV高爾夫聯賽中以低於標準杆12杆的成績贏得個人首個LIV賽事頭銜，去年還在PIF沙特國際賽中贏得了亞巡賽冠軍，無疑也是香港站的爭標份子。

在本賽季創造了歷史，成爲首位贏得三場LIV高爾夫聯賽的古奇說：「瓦爾納和我相識於大學高爾夫球隊。我們一拍即合，自此便成為非常要好的朋友；後來我們在美巡賽上一起並肩作戰了一段時間，現在又在LIV高爾夫聯賽上成爲隊友，一切都是緣份。」古奇有信心瓦爾納和隊友皮特斯將在「香港高爾夫球公開賽」成爲球迷的寵兒，他表示：「瓦爾納是眾人的開心果，同時也是一個非常好的球手。他的擊球距離很遠，短杆也很出色。他在世界各地都發揮得很好。雖然他是我的隊友，但我希望我能夠在香港戰勝他。」

此外，擁有九個PGA美巡賽冠軍頭銜的列特對「香港高爾夫球公開賽」的熱鬧場面並不陌生，他於2015年首次於粉嶺亮相時便已獲得並列第三名，僅次於冠軍羅斯（Justin Rose）和畢雅格（Lucas Bjerregaard）。現年33歲的列特此後再於2016年及2018年兩度參賽，2021年賽事因疫情取消未能來港角逐。

「香港高爾夫球公開賽」是今季亞巡賽國際系列賽的壓軸第二場比賽，國際系列賽在亞巡賽的賽程中共有10個重點賽事。香港站的表現將對亞巡賽國際系列賽的最終排名産生關鍵性的影響。賽事門票由今日起可於Ticketflap登記及購買：

www.ticketflap.com/hongkongopen2023。賽事首兩天，即11月9日及10日（星期四及五）免費開放予公眾入場，而11月11日及12日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場証為港幣300元。請瀏覽賽事官方網站：www.thehongkongopen.com