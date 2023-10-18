香港亞殘運代表團出發　朱文佳王婷莛任開幕旗手

杭州2022亞洲殘疾人運動會將於2023年10月22日揭幕。中國香港代表團大部分運動員周三（18日）出發，在中國香港代表團團長陸子聰博士帶領下，射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、射擊、游泳、乒乓球、賽艇及輪椅網球隊成員啟程赴杭州。

中國香港代表團團長陸子聰博士致辭時提及：「港隊派出大規模的代表團參加「杭州2022亞洲殘疾人運動會」，運動員積極備戰已久，蓄勢待發，期待他們在比賽場上表現出奮力拼搏的精神，為港增光。賽事將首次於港台電視直播，我希望大眾關注這項體育盛事，一起支持港隊。」

陸博士亦公佈，將由運動員朱文佳（羽毛球）和王婷莛（乒乓球）擔任亞殘運開幕禮持旗手。朱文佳先生是香港殘羽球代表隊成員，於雅加達2018亞殘運中，奪得SS6級男子單打金牌。他表示：「我將在今屆亞殘運首次兼三項賽事，望能為港增光，感謝中國香港殘疾人奧委會給予我機會擔任持旗手，為今次出戰杭州增添多一重意義。」

另一位持旗手王婷莛女士MH，則是首次參加亞殘運，由乒乓球運動員黃家汶女士代為致辭時表示：「感激教練指導，我將全力爭取佳績，亦感謝中國香港殘疾人奧委會，我非常興奮及榮幸能夠代表中國香港參加杭州2022亞殘運，並擔任持旗手，這個身份也為我在比賽中添加多一分力量。」

杭州2022亞殘運將於2023年10月22日至28日舉行，中國香港代表團出戰11項運動項目，派出98名運動員參加亞殘運，整個代表團由176人組成，陣容鼎盛。