今個國際賽期完結,嚟緊又回歸聯賽戰線,設有同場過關嘅賽事同組合,自然就更加多啦!

睇番同場過關上周最高賠率勝出項目,係U21歐國外賽事「希臘U21 vs 克羅地亞U21」,開出「半場和[1:1] & 全場和[2:2]」,有35倍;至於第2同第3位同樣為半全膽組合,西乙賽事「艾爾切 vs FC安道爾」嘅「艾爾切半場勝[1:0] & 艾爾切全場勝[2:1]」有23倍、世盃外「中華台北 vs 東帝汶」嘅「中華台北半場勝[1:0] & 中華台北全場勝[4:0]」則有21倍,3關賽果都尚算正路,難度唔太高兼有一定分頭。

除咗半全膽,半全場大細都係高賠兼唔算難嘅選擇,第4位嘅「千里達 vs 危地馬拉」開出「半場總入球多於[2.5]球 & 全場總入球多於[4.5]球」,都有成17倍,相當唔錯。