麥洛連取得雙雙　香港東方輕取康仁福建

新一季香港男子甲一籃球聯賽周三（18日）繼續於修頓室內場館舉行，頭場香港東方憑麥洛連取得「雙雙」20分11籃板，以72比57擊敗康仁福建。

早前失落高級組銀牌冠軍香港東方，有「徐氏兄弟」徐遠成及徐遠征齊齊擔正，不過得分主力基拔未有披甲，僅在場邊觀戰；至於福建就有新外援Magnus Richards登場。

Magnus Richards第1節初段，就兩度剷籃得手，追成8比8平手，不過香港東方有蘇利文搏得「And 1」並射入1球3分球，單節攻入7分，打出一段10比2的攻勢拉開，香港東方首節以18比10領先。

楊瑞鴻第2節突然爆發，連入兩球3分，助福建追近至16比22，但徐遠征回敬1球3分後，再切入分予麥洛連灌籃，令香港東方依然維持雙位數差距。其後福建多次進攻未能得手，東方藉機拉開至37比18，福建到第2節尚餘約兩分鐘時，才憑林羽完成上籃終止「得分荒」，香港東方頭兩節領先43比26。

福建換邊後稍有起色，曾經追近至34比46，不過徐遠征繼續保持極強侵略性，殺入籃底博犯規，助香港東方維持穩定差距，而Magnus Richards錄得4犯被調離場，不過福建反而成功追至落後11分完第3節。不過蘇利文第4節連入兩球3分，香港東方以64比49領先，之後福建無力回天，香港東方贏72比57完場。