舒華沙批評奧拿拿：把關技術平庸！

曼聯門將奧拿拿今季取代「金手套」迪基亞，季初噩夢表現飽受批評，繼名宿舒米高插佢「唔識救波」後，另一位英超著名門將舒華沙亦加入批評行列，直指奧拿拿作為龍門「技術平庸」，如果連要佢用腳嘅戰術都發揮唔到，喺曼聯就冇碇企。

澳洲門將舒華沙曾喺英超打滾接近20年，效力過米杜士堡、富咸、車路士等球會，佢日前對奧拿拿表現作出批評：「我呢幾年都有留意奧拿拿，佢上季喺國際米蘭踢得好好，但我總係有啲疑問。奧拿拿腳法好好，但佢之前踢阿積士同國米都係超班球隊，大部份時間控制比賽，佢可以慢慢踩住個波嚟踢，但喺英超係兩個世界，如果佢連用腳都發揮唔到，咁佢究竟擅長啲乜？老實講我覺得佢作為龍門，把關技術只係平庸，如果坦哈格唔係曼聯領隊，佢就冇碇企。」

現年51歲嘅舒華沙指奧拿拿同前曼城門將哥迪奧巴禾情況接近，該智利門將同樣以腳法好見稱，2016年佢獲哥迪奧拿招攬去曼城，但踢法適應唔到英超，英超之旅最終失敗而回，舒華沙表示：「哥迪奧巴禾都係好好腳法，但去到英超都踢唔掂，因為佢守門技術唔夠好，而我認為奧拿拿比哥迪奧巴禾更差。」