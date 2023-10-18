費度：邁亞密主場贏波謝幕

國際邁亞密在美斯等多名主力球員受傷缺陣的情況下，連吃多場敗仗，如今已無望打入今季美職季後賽了。

今仗是國際邁亞密連續兩場聯賽對賽夏洛特FC的首場賽事，亦是他們今季最後1場的主場比賽，所以我肯定他們將希望可以交出好表現，從而送上一場精彩的賽事，以答謝球迷的支持。

美斯終於傷愈後出，並於球隊上星期負FC辛辛那提一仗中後備登場，因此，我預期今仗他有可能會正選上陣。如果成事的話，其隊友亦有望提升在場上的表現，皆因當這位阿根廷球王在陣的時候，無疑球隊的確是發揮得很好。

在美斯缺期間，國際邁亞密連績4場不勝，其中在對上兩場更加錄得連敗劣績。相反，夏洛特FC狀態不俗，最近更連勝兩場，一共攻5球兼沒有失球，仍有機會趕上季後賽的尾班車。

我認為施維達斯基的演出相當關鍵。這位夏洛特FC前鋒近3仗一共取得4個入球，上周末更加代表波蘭國家隊時有入球進帳。不過，他過去一個星期亦需要舟車勞頓，遠征歐洲出戰歐國外賽事，或多或少會有疲態，如果他狀態十足及準備就緒的話，他將可為主隊帶來問題。

今仗對夏洛特FC中場艾殊利韋斯活特及邦尼高來說，將會是一場重要大戰，事關他們二人需要在中場中路跟布斯基斯進行大鬥法。另外，大家亦要留意比利時中場迪查迪加尼的演出，他面對FC多倫多時以後踭攻入一個美妙的入球，有可能於適當時候進入狀態製造威脅。

但由於國際邁亞密有美斯完全復出，加上得到主場球迷的支持，故我認為他們今仗可以獲勝，並終結球隊的不勝走勢。