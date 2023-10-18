吳松峻重返甲一取14分　滿貫力挫崇德飛鷹

周三（18日）甲一尾場銀牌冠軍滿貫以87：73擊敗崇德飛鷹，旗開得勝。蓋帝斯和蔡再懃各得22及19分，由NBL回流的新兵吳松峻取得14分、5籃板。

滿貫今場正選派出葉俊傑、蔡再懃、蕭瑋耀、鄧志恒和蓋帝斯，至於新兵惠龍兒及吳松峻先列後備。早段蓋帝斯頻頻籃底得手，單節收穫8分。崇德飛鷹亦不甘示弱，李東坤連過兩人上籃，後備上陣的許烜行和羅卓熙轟入三分球，加上張國銓中距離得分，飛鷹首節領先19：17。

崇德飛鷹第2節防守稍為鬆懈，滿貫中鋒蓋帝斯幾乎無人能擋，雙手大力入樽，其後飛身上籃博得「and 1」，向對手比出「太矮小」的手勢。蓋帝斯轟入9分助「綠軍」打出15：2攻勢，拉開至35：24。崇德飛鷹如夢初醒，靠羅卓熙攻入5分，加上張國銓「and 1」收窄分差，追至39：46完半場。

第3節滿貫大部分時間收起蓋帝斯，崇德飛鷹乘勢追分，呂銘彥「4分打」，單節攻入10分，飛鷹外圍手感火熱，李東坤和許烜行亦投進「三分彈」。滿貫則有吳松峻和蔡再懃單節9分，助「綠軍」以74：63繼續領先。

決勝節，崇德飛鷹極力反撲，張國銓兩次籃底得分，羅卓熙亦在前場偷球上籃，一度追近至5分差，不過羅卓熙在比賽僅餘5分鐘時5犯離場，飛鷹亦隨之「熄火」。滿貫尾段繼續大打快攻，歐陽維江、葉俊傑轟入三分波，最終滿貫以87：73取勝。

滿貫的蓋帝斯取得全場最高22分，另加16個籃板，蔡再懃以19分居次，至於第4節5犯離場的新兵吳松峻今場射入2球三分，取得14分、5個籃板，另一新兵惠龍兒取得6分、11個籃板。崇德飛鷹則有5人得分上雙，奧斯汀16分、7個籃板，張國銓15分，呂銘彥、羅卓熙和許烜行各得10分。