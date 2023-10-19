世盃外　鬥不丹後返港　胡晉銘：高原唔係輸波藉口

香港男子足球代表隊在世盃外圍賽第一圈次回合，作客兩球不敵不丹，但總比數仍以4比2晉級。大軍周四（19日）早上抵港，當中兩名中場胡晉銘、陳肇鈞同樣認為不能以高原作賽為輸波藉口，承認球隊表現的確不及對手。

除效力德丙球會恩高斯達特的前鋒米高、中超梅州客家後衞茹子楠，其餘港隊職球員周四（19日）早上悉數經曼谷轉機後返港，現場亦有數名球迷接機。首回合一度領先4球的港隊，次回合作客擁有高原氣候的不丹，卻淨吞兩蛋，該仗有份後備入替的胡晉銘，表示高原作賽或多或少影響球員發揮：「其實冇想像中真係咁困難，只係打個比喻，香港可能跑5段先有少少缺氧，但喺不丹可能衝一段已經有依個感覺，除咗身體上唔慣，比賽用波、球場都對我哋有啲不利。」然而「晉銘」認為不能將上述因素當作落敗藉口：「賽果係唔理想，都無藉口。今場佢哋左、右閘基本上段段有，我哋發揮比人哋差，輸波都要接受。」

至於踢足全場的陳肇鈞（Philip），則指高原氣候對自己影響不大，又承認球隊表現的確不理想：「心態上冇放鬆，一開始有好多機會入唔到波，但輸咗一球就冇咗個氣勢，足球就係咁，唔需要多解釋。對方今場同作客嚟香港完全兩隊波，跑動、鬥志同臨場發揮唔同咗，我唔會用進步去形容，只可以話佢哋部署得好。」世盃外第二圈將在11月中舉行，Philip希望隊友可以收拾心情，以及檢討不足，讓球迷可對港隊重拾信心。