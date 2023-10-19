尼馬生涯最嚴重傷患　提早收咧難踢美洲盃

巴西球星尼馬喺周三(18日)嘅世盃外嚴重受傷，所屬球會希拉爾同巴西足總證實，呢位31歲前鋒檢查得到最壞結果，左膝前十字韌帶同半月板撕裂，做手術後估計要休息8個月時間，今季提早收咧之外，亦好可能缺席明年夏天嘅美洲國家盃，據報尼馬過去5年養傷時間接近2年，令人擔心佢唔知仲頂到幾耐。

尼馬代表巴西作客烏拉圭一戰，完半場前左腳嚴重受傷，即時喊住咁被擔架抬離場，佢效力嘅沙特球會希拉爾發聲明：「檢查證實尼馬左膝前十字韌帶同半月板撕裂，將排安排日子進行手術，目前未定確實時間，同時會製定手術後康復計劃。」尼馬夏天加盟希拉爾後，只係踢過5場比賽攻入1球。

貴為巴西史上「入球王」嘅尼馬，近年傷患纏身，西班牙《馬卡報》統計自2018年至今，尼馬因傷缺陣嘅時間達到640日，大小傷患累計16次，包括試勻左、右腳足踝及蹠骨骨折等，但今次係尼馬第1次經歷膝傷，估唔到亦係佢足球生涯最嚴重嘅一次傷患。

尼馬今季唔能夠再為希拉爾上陣，而且距離明年6月喺美國展開嘅美洲國家盃只有8個月時間，「理論上」尼馬到時只係啱啱完成康復療程，但要回復狀態應付高強度比賽就需要更多時間，所以尼馬缺席機會極大。尼馬好友美斯周四(19日)亦喺社交網貼上兩人喺巴塞隆拿時期合照，為佢送上祝福。