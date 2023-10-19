法基奧利負債300萬歐元：東拿利介紹我賭！

意大利近期爆出「賭波門」，祖雲達斯中場法基奧利日前率先被罰停賽7個月，據《都靈體育報》引述法基奧利出席聽證會期間證供，呢位22歲新星因沉迷賭博欠債達300萬歐元(約2,500萬歐元)，而且更「篤爆」辛度東拿利就係介紹佢入「火坑」嘅人！

法基奧利表示自己染上賭癮，係因為太多空閒時間，而起因係2021年一次意大利U21集訓，佢見到辛度東拿利喺手機下注，追問之下，辛度東拿利就介紹佢一齊試，更為佢喺非法賭波網站登記開戶，強調唔會被追查到。法基奧利話：「我最初睹網球，但之後負債愈嚟愈多令我抑鬱，上年9月開始就賭埋足球希望回本，包括意甲同歐聯賽事。」

上年4月份，法基奧利曾喺對薩斯索羅一仗犯錯失波，被換走後喺後備席上流淚，當時球迷以為佢係自責，但法基奧利透露佢當時係因為債務嚴重而抑鬱落淚。泥足深陷嘅法基奧利表示：「我愈賭就輸得愈多，債主曾經威脅要打斷我隻腳，後期就算我贏都唔會有錢落袋，只係減低個債務。我要問人借錢，加迪(祖雲達斯隊友)借畀我4萬歐元，我都仲未還。」

法基奧利嘅自首同「爆料」令佢獲得減刑，已承認係病態賭徒嘅紐卡素中場辛度東拿利，據報將會面臨更嚴厲嘅處分。