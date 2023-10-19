澳職新球季聽日開波 群雄並起有排鬥

新一季澳職將於周五揭開序幕，墨爾本城上季大熱倒灶，竟於季後賽決賽慘遭中岸水手橫掃，連續兩季痛失季後賽冠軍，今季勢必捲土重來，加上中岸水手、FC悉尼及阿德萊德聯等群雄並起，冠軍之爭更加激烈。

●陣容強勁要盡擸錦標

「墨城」上季贏得常規賽冠軍，但喺季後賽決賽以1比6大敗於中岸水手腳下。會方今夏積極增兵，包括向巴甲球隊哥連泰斯借用翼鋒里奧拿迪爾，同簽入前烏甸尼斯中場托爾基阿斯蘭，陣容更為強大，新季誓要囊括常規賽及季後賽冠軍。墨爾本城（上季常規賽排名：1）

●少帥掌舵功力成疑問

水手上季捧走季後賽冠軍，但主帥尼基蒙哥馬利上月突然劈炮，轉投蘇超球隊喜伯年，會方臨急請嚟英格蘭籍嘅麥克積遜執教。呢位46歲少帥教波資歷尚淺，此前僅擔任列斯聯U23同英乙球隊米爾頓凱恩斯領隊，能否幫球隊保持佳績，成為疑問。中岸水手（上季常規賽排名：2）

●名門青訓加盟夠睇頭

阿德萊德聯上月簽入英格蘭球員賴恩端尼基夫，呢位30歲中場出身於曼聯青訓系統，曾效力富咸、韋根及盧頓等球會，經驗豐富，加上保留3位主力查維盧比斯、指宿洋史同克勞夫，整體實力有增無減。阿德萊德聯（上季常規賽排名：3）

●新箭對辦更上一層樓

西悉尼流浪者成功留住上季有13球進帳嘅箭頭班頓波里路，並從沙特聯球隊亞達禾簽入馬古斯安東臣，呢名瑞典前鋒早前澳足盃頻有士哥，證明冇入錯貨，後面亦有表現穩健嘅門將羅倫斯湯馬士鎮守防線，有望更上一層樓。西悉尼流浪者（上季常規賽排名：4）

●火力保持扮演攔路虎

FC悉尼今季大失血，除中場安東尼卡沙利斯離隊外，效力多年嘅射手方祖都轉戰蘇超，好彩喺明尼路借用嘅中鋒法比奧高美斯，早前喺澳足盃屢建奇功，攻力未減，仍然係各爭標份子嘅「攔路虎」。FC悉尼（上季常規賽排名：5）

●主力留隊不變應萬變

鳳凰上季成功殺入季後賽，今季由新帥伊達利安奴接手，整體陣容變動唔大，上季神射手榜季軍奧斯卡沙華達、巴巴路西斯及克拉利夫等主力仍在陣中，實力得以保持。威靈頓鳳凰（上季常規賽排名：6）

●增兵欠積極不宜高估

西部聯續由澳洲名宿艾萊斯執教，今季從韓職簽入丹尼爾佩尼亞，呢位巴西中場曾效力紐卡素噴射機，唔使適應可以即食，但除此之外暫未有積極增兵，球隊更有意大利老將迪亞文迪掛靴，不宜高估。西部聯（上季常規賽排名：7）

●前助教接手適應更快

獅吼上季成績麻麻，看守教練尼克格連已經離任，會方請嚟50歲嘅羅斯艾萊斯接手領軍，佢曾經喺2015至2019年擔任獅吼助教，熟悉球隊運作，可以慳番適應時間，相信能迅速搵到不足之處，加以改善。布里斯班獅吼（上季常規賽排名：8）

●財困兼換帥難有作為

珀斯光輝上季季尾有主帥薩哥維治離任，臨時搵番前教頭基利路維帶隊打澳足盃附加賽，之後正式委任史達斯接手，加上受財政困擾，未有具分量嘅收購，前鋒阿當泰加特表現好壞，足以左右球隊能否殺入季後賽。珀斯光輝（上季常規賽排名：9）

●首席射手離隊削火力

紐卡素噴射機首席射手米科達迪斯同蘇迪里奧離隊，打擊甚大，前線要靠布夏基亞支撐大局，雖然佢哋由法乙華倫西恩斯簽入中場積臣貝科美亞，但對進攻未必有幫助，今季願望只係輸少當贏。紐卡素噴射機（上季常規賽排名：10）

●馬查治質高拭目以待

墨爾本勝利上季僅排常規賽尾2，但會方仍然信任主帥普波域，繼續由佢執教。球隊今夏簽入27歲法國中場馬查治，佢曾經踢過圖盧茲、馬賽及拿玻里，有一定質素，可唔可以拯救球隊就拭目以待。墨爾本勝利（上季常規賽排名：11）

●謝明融入快靠佢數胡

FC麥克阿瑟上季排包尾，但教練史達祖夫斯基仍然獲得留任，球隊今夏簽入33歲法國前鋒謝明，佢曾效力摩納哥及馬賽等球隊，近期為麥克阿瑟出戰兩場亞協盃射入3粒，證明迅速融入，成為球隊今季爭取反彈嘅重要武器。FC麥克阿瑟（上季常規賽排名：12）