世盃外　港隊第二圈賽程對手一文睇晒

港隊於2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈淘汰不丹成功闖關後，將於今年11月至明年6月出戰第二圈賽事，同伊朗、烏茲別克及土庫曼爭奪晉級資格。其中港隊首戰將於下月16日，作客面對小組出線大熱伊朗，緊接再於21日坐鎮香港大球場鬥土庫曼。

港隊周二（17日）雖然在世盃外亞洲區第一圈次回合賽事，以0比2不敵不丹，但兩回合計仍以總比數4比2成功晉級。第二圈被編入E組的港隊，同組對手包括伊朗、烏茲別克及土庫曼。其中港隊繼上屆世盃外之後再遇伊朗，兩軍亦是明年亞洲盃決賽周分組賽對手。至於烏茲別克與港隊都頗有緣分，除今年在亞運男足賽事中曾3度交手，雙方過去也多次在亞盃外相遇。至於土庫曼與港隊最後一次交鋒是2007年世盃外，現時效力傑志的上季香港足球先生明加索夫，屆時有機會為土庫曼披甲鬥港隊。

2026世盃將由美國、墨西哥及加拿大聯合主辦，今屆決賽周參賽球隊增至48隊，其中亞洲區有8隊可以直接晉級，另外1隊可透過附加賽爭奪入場券。2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈以雙循環主客制形勢進行，小組頭兩名球隊將可以晉身世盃外第三圈賽事之餘，亦可鎖定2027年亞洲盃決賽周資格。

港隊最快會在下月16日出戰首場賽事，作客挑戰過去3屆世盃都打入決賽周的伊朗，至於首戰主場賽事，會於下月21日假香港大球場上演，對手為土庫曼。

【港隊世盃外第二圈賽程】

16/11/2023 作客 vs 伊朗

21/11/2023 主場 vs 土庫曼

21/03/2024 主場 vs 烏茲別克

26/03/2024 作客 vs 烏茲別克

06/06/2024 主場 vs 伊朗

11/06/2024 作客 vs 土庫曼