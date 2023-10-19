身兼球員+領隊兩職　劉學銘為轉型鋪路

港會本季羅致幾位本地球員，當中應以劉學銘最為球迷所熟悉，他今季同時兼任女甲的247足球會（前稱翱翔足球會）的領隊，為將來退役後的生活鋪路：「運動員一定有退役嘅1日，所以要好好為自己打算，既然有機會畀我教波，就即管試吓。」■圖、文：鄧文滔

「學銘」上季中以助教身份加入翱翔，協助球隊奪得女乙聯賽冠軍和升班資格，新季更成為球隊領隊。但港會和247每星期約有4天進行練習，令「學銘」行程變得相當緊密，他笑言有時真的會分身不瑕，之後要好好作出調整：「247逢星期一、四練日頭，三、五就夜晚，如果唔撞港會練波，我都一定會出席，不過嚟緊會調整吓練習時間，等兩邊唔使撞，我兩邊都可以去晒。」

相約訪問當日，247正出戰友賽，「學銘」於開賽前約1小時趕到球場準備，向球員講解戰術，台型十足，「學銘」透露其執教風格，頗受效力夢想駿其時的主教練梁志榮所影響：「『細榮』好注重細節，非常值得學習。」

對於在球場上征戰多年的「學銘」而言，領隊這個崗位僅屬初哥，每當他打開戰術板時，就仿於置身另一個世界，他慨嘆：「領隊要兼顧好多嘢，包括球隊踢法，戰術要求，陣容要點執等等，全部都要去決定，所以啱啱落手教會覺得好新鮮，亦開始明白執教及管理球隊有咩難處。」不過「學銘」慶幸有前港超球員黎耀昌為球隊主教練，彼此合作無間，令他不用獨個兒去面對所有挑戰。

記者不禁問道：「試過畀球員激親嗎？」但在「學銘」的字典裏，似乎沒有「脾氣」二字：「暫時都冇鬧過球員喎，我好和善㗎！」他續稱：「見到球員做唔到要求嗰陣，實會有啲心急，但始終男足同女足發展步伐唔同，對女子足球員要多少少耐性，講解要仔細啲。」

也許正是這種容人之量，才使「學銘」面對任何起伏，皆處之泰然，他毫不諱言其職業生涯有高低起跌，卻從不會因而變得消極：「過去幾年經歷咗好多，有時機會錯過咗就唔會再有，有時係你嘅就係你嘅，最後都要積極去面對，30歲都未夠，仲有好長嘅路要行落去。本來唔教波，都諗住向其他方面發展，既然依家有機會，就會全力去做！」記者再問：「有冇諗過將來執教港超隊？」他笑道：「未諗咁遠喎，一步一步嚟啦！」

【劉學銘檔案】

出生日期：1995年10月19日（28歲）

身高：1米89 位置：中堅

球衣號碼：4 現效力球會：港會

曾效力本地球會：

YFC澳滌、夢想駿其、東方龍獅、理文、天水圍飛馬、標準流浪、冠忠南區

角色改變用經驗傍住隊友

「學銘」本季轉投港會，隨即被主教練東尼咸美頓委以重任，盼他利用其經驗幫助球隊，「學銘」也笑言出道至今，大多會有幾名資歷較深的隊友協助自己，但來到港會，情況就有所不同：「夢想駿其嗰陣有柏保路，南區就有比圖同加拉度，佢哋都係經驗豐富嘅拍檔。但嚟到港會，我已經係經驗相對較多嗰個，由過去畀隊友傍住去踢，到依家要嘗試傍住隊友去應戰，感覺同責任都唔同咗。」

「學銘」以往曾效力冠忠南區，理文等具規模的球會，如今轉投半職業的港會，難免予球迷倒退之感，但「學銘」認為只是「觀點與角度」：「如果講規模同其他配套，港會絕對唔輸蝕，最緊要我已經下定決心，去發展吓足球員以外嘅嘢，港會真係好適合我。」