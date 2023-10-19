晉裕新外援登場轟43分　艾勤領軍大勝南青

香港男子甲一籃球聯賽周四（19日）頭場，晉裕憑新外援艾勤（Charles Justin Aiken）取得43分16籃板6封阻的數據，加上蘇志樂和梁民熊分別攻入21及13分，帶領球隊以117比73大勝對手。

新升班的晉裕，有外援艾勤、蘇志樂及劉子禮等人擔正，面對開鑼戰不敵南華的南青，初段以15比9領先，其中第1節攻入8分的艾勤，雙手大力入樽後，再助攻歐文輝射入3分，晉裕拉開至30比15完成首節。

南青到第2節憑區浩軒射入中距離「止血」，不過艾勤繼續於籃底發威，上半場貢獻5球「Blocked Shots」，令南青切入時面對極大壓力，不過南青之後外線手感回暖，林凱光於外線建功後，追近至29比42，晉裕則有艾勤繼續於籃底肆虐，這位外援上半場已取得20分7籃板6封阻，助球隊以48比36領先。

晉裕第3節有蘇志樂不斷在外線「發炮」，加上艾勤不讓蘇志樂專美，射入兩球3分，兼施以1記入樽，聯手打出1段21比8的攻勢擴大領先，其後晉裕愈打愈有，曾經領先超過30分，南青無法平反敗局，晉裕贏117比73完場。

艾勤是役上演地標戰，隨即打出極亮眼的演出，助球隊在聯賽旗開得勝。他透露9月起已經跟隨球隊練習，盼望幫助晉裕護級：「我較為注重防守，進攻方面比較需要隊友協助，幸好我們第1戰打得非常好，希望今季能護級成功。」