南華3分雨擊潰漢友　梁兆華：擔當隊友溝通橋樑

經過NBL職業籃球的洗禮，梁兆華今晚（19日）再為「老家」南華效命，一如以往披上熟悉的#6號紅戰衣，內外開弓拿下21分，即使在場邊也不斷提場。南華全隊射入17個三分波之下，最終順利以104比62擊敗漢友，而賽後兆華亦說到他回來想為球隊做到的事。

南華今場有梁兆華回巢，他第1節初段後備入替，隨即連得6分，建立領先優勢，不過漢友憑蔡駿賢及殷兆俊共射入3球3分，加上新外援Brandon Edwards首節有6分進帳，漢友領先21比18完成首節。

Brandon Edwards到第2節繼續在籃底有強勢演出，搏得「And 1」後，助球隊領先至28比21。其後羅意庭及朱亮先後上籃得手，南華成功打出1段21比7的攻勢反超至42比35，曾湛元亦單節入9分，南華以49比39領先完半場。

上半場得7分的朱亮，第3節起進入狀態，6分鐘內轟入11分，羅意庭再補兩球3分，南華持續擴大領先至66比43，漢友僅能靠Brandon Edwards籃底放入「止血」。南華愈戰愈勇下，多次傳送都能得心應手，朱亮、梁兆華及曾湛元等先後受惠於此射入3分。最終南華在全隊轟入17球3分下，以104比62大勝。

兆華今年7月隨香港金牛出戰NBL處子賽季，打入季後賽首圈後正處於休季。「我是以外借形式回來南華，因為金牛下一球季尚未開始，我也想參與本地聯賽，同時亦可保持狀態。」他表示本地聯賽完結後將回歸金牛。

在外繞了一圈，問兆華覺得自己有何不同？「覺得自己大咗一年，上年28、今年29，打完NBL一季，速度、對抗性及節奏快好多，希望利用自己的吸引力幫隊友做個機會出來。心態上沒有不同，也沒想得太多，保持南華一向的特色，由防守做起。」

各路大軍都加入援將補強，南華作為衞冕之師，挑戰甚大。「暫時不用想太遠，始終南華好大變動，其他隊增強好多，自己會專注打好每一場，有問題拿出來改善，不會待輸波才講，就會變成大問題了。希望一場比一場進步。」

講到他在場外也不斷提場，他說：「比賽時大家都比較安靜，我回來後，希望做到一個外籍球員同本地球員中間的溝通橋樑。」南華下仗將於25日對晉裕。