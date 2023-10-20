意大利「賭波門」驚人發展　阿里基都有份！

近日震撼意大利球壇嘅「賭波門」再有驚人發展，揭發呢宗醜聞嘅「狗仔隊之王」哥朗拿周五(20日)再爆料，指控祖雲達斯教練阿里基亦有份參與賭波，佢公開呢位名帥喺賭場「博殺」相片，同時發布線人嘅錄音，指阿里基狂賭意大利乙組聯賽。

祖雲達斯中場新星法基奧利早前承認沉迷賭博欠下巨債，因非法賭波已被足總罰停賽7個月，辛度東拿利同尼高路辛尼奧路2位意大利國腳亦「等候法落」，估唔到連祖雲達斯教練阿里基都被指涉案。哥朗拿周五公開阿里基喺蒙地卡羅賭場「博殺」相片以及線人嘅視像對話，向阿里基提出指控。

線人透過視像通話向哥朗拿爆料：「阿里基經常賭錢，佢試過1鋪贏3萬歐元(約25萬港元)，之後就拎3,000歐元(約2.5萬港元)畀身邊嘅人話係落注，嗰個人就印投注單畀佢。阿里基喺賭場內狂賭意乙，而且不斷用手機睇資料，我1,000%肯定呢單係堅料。」

不過，意大利多間傳媒報道，阿里基喺賭場嘅相片並唔屬於有力證據，意大利足總亦冇禁止球員/教練去賭場，真正嚴重嘅指線人作出嘅指控，但都只係「片面之詞」，意大利檢察官暫時唔會採取行動，要等待更加實質嘅證據出現。

阿里基捲入賭博醜聞有前科，早喺2021年6月，意大利報章《La Verita》曾指阿里基涉嫌賭博洗黑錢被調查，佢被指喺馬爾他一間博彩公司收取巨額款項，當時阿里基強烈否認指控，而檢察官最終亦有採取任何行動。