亞殘運禁北韓展示國旗　「神秘之師」退賽

北韓旗幟在上月的亞運會上隨處可見。（Getty Images）

亞洲殘疾人運動會周日在杭州揭幕，然而亞洲殘疾人奧委會（APC）日前宣布會跟隨世界反禁藥組織(WADA)的規定，在今屆亞殘運上禁用北韓國旗，結果北韓決定退賽。

北韓過去3年在新冠疫情期間，先後放棄參加東京奧運及北京奧季運動會，而他們的反禁藥組織於期間未有跟從WADA的要求跟進當地運動員涉違禁的可疑個案，並以新冠病毒感染流入為由，阻止WADA檢查人員入境，因此WADA於2021年10月已宣布處罰北韓不能在國際賽事上展示國旗。

對於APC跟隨WADA的規定，北韓隨即決定不派隊參加兩日後開幕的亞殘運，換言之APC45個成員國中,只有44個國家地區參加。不過，早前亞奧理事會（OCA）則無視WADA的規定，容許北韓在杭州亞運會上展示國旗，曾一度惹來WADA發聲明表達不滿，而北韓最終在今屆亞運會如常參賽，並取得11金18銀10銅，於獎牌榜位列第10，而在39面獎牌的頒獎禮上均有掛上北韓國旗。

此外，亞殘運火炬今日起已在杭州傳遞，直至周日的開幕禮，火種會傳到杭州奧體中心體育場，點燃主火炬台；而香港代表團會出戰11項運動項目，派出98名運動員參加，整個代表團由 176人組成，陣容鼎盛。