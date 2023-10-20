澳職開鑼　水手搶頭威

新一季澳職開鑼，立即上演好戲碼，阿德萊德聯主場迎戰季後賽盟主中岸水手，阿德萊德聯喺澳足盃大敗出局，狀態未操起，不宜高估，反觀中岸水手近期踢過亞協盃，表現對辦，加上近4次交手中岸水手全勝，包括上季季後賽雙殺對手，平手盤捧中岸水手。（myTV Super周五下午4時45分直播）

阿德萊德聯上季常規賽排第3，季後賽4強敗於今仗對手中岸水手腳下，兩回合賽事主場先輸1比2，作客再吞兩蛋，總比數輸1比4出局。「阿聯」今季球隊組軍，有奇治葛雲離隊，僅免費簽入賴恩端尼基夫，實力未見提升，而且佢哋早前澳足盃16強，對西悉尼流浪者大敗1比5出局，狀態唔慌好。

另邊廂，中岸水手上季常規賽排第2，季後賽決賽大炒墨爾本城6比1奪冠，雖然喺澳足盃32強被後來捧盃嘅FC悉尼互射12碼淘汰，但佢哋近期征戰亞協盃有唔錯成績，包括上仗9比1大勝史泰利昂，巴西前鋒杜利奧連中三元，球員具備作戰水準；今季經歷換帥，由麥克積遜執教，組軍亦有大動作，前鋒古奧由史特加回巢，呢位22歲攻擊手之前踢過中岸水手，跟住留洋德國兩年，回巢後上場亞協盃亦有進帳，球隊攻力更勝上季，值得捧場。

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