希斯基：阿聯揭幕戰「大」勝攞頭威

兩支上季成績相當之好的球隊阿德萊德聯及中岸水手，將會在今季澳職揭幕戰中作出正面交鋒，但奈何休季期間彼此都有主力球員離隊。

奇治葛雲在取得澳職最佳球員後離開了阿德萊德聯，他是球隊上季的神射手及助攻王，所以基本上沒有人能夠填補他的位置。雖然他們在奇治葛雲離隊後，實力有所減弱，不過我相信他們能夠在戰術上作出調整，依然可以交出好表現。

上季阿聯經常將皮球傳到奇治葛雲的腳下，事關他是陣中的最佳球員，而在沒有他的個人優勢的情況下，他們要表現得更加團結才可，我認為東尼基夫有能力做到這一點。

東尼基夫來自曼聯的青訓系統，我轉戰澳職前曾跟他在布力般流浪一同操練。他是一位不可多得的球員，我認為他有能力於中路改寫戰局及於中場帶領球隊上前進攻。

中岸水手上季常規賽取得第2名後，隨後更於季後賽決賽以6比1大勝墨爾本城而成為總冠軍，表現令人難以置信。但於決賽大演帽子戲法的首席射手積遜甘明斯經已離隊，無疑為他們帶來嚴重影響。

馬高杜里奧上季在進攻方面表現得光芒四射，所以我期待，他能夠再一次有高水平的演出。同時他們亦簽入了安祖托利斯及古奧，新領隊馬克積遜將希望球隊擁有足夠的進攻火力，以填補積遜甘明斯離隊後的空缺。

今場賽事有可能會有多個入球出現，我認為阿德萊德聯主場出擊，能夠以一場勝仗揭開今季澳職的序幕。