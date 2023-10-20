佐藤壽人：紅鑽態勇勢贏雷素爾

浦和紅鑽在日職聯賽榜，不但在積分上跟第2位的橫濱水手只有4分之差，上周末還於日聯盃4強，兩回合合計成功以2比1淘汰了橫濱水手，昂然殺入決賽。

儘管紅鑽於4強首回合落敗而回，但球隊並沒有改變主守踢法，最終反勝晉級，展示出球隊如現時的狀態十分之好。

紅鑽是日職防守最佳的球隊，但入球數字不高，我認為關根貴大今仗將會成為球隊主要的進攻威脅。一直以來，他的踢法相當積極正面，勇於向前引球推進，我感到他近況大熟大勇。

柏雷素爾距離降班區只有6分之差，但最近成功晉身天皇盃決賽，總算挽回一點信心。

他們的過人之處，無疑就是4位前線球員山田康太、山田雄史、馬菲奧斯沙維奧及細谷真太，近來表現得相當合拍。我十分有興趣想知道，今仗在馬菲奧斯沙維奧需要停賽的情況下，他們會作出什麼部署。

山田康太在馬菲奧斯沙維奧缺陣下可能會有更好的發揮，成為柏雷素爾的進攻核心，他是一位全能球員，腳下功夫相當好。

話雖如此，馬菲奧斯沙維奧的缺陣將會影響到柏雷素爾的反擊速度，但由於浦和紅鑽數字上還有機會爭標，所以我預期他們在得到主隊球迷的支持及於熾熱氣氛下，將可取得勝利。