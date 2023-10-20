沙田馬場周日免費開放　亞運健兒出席賽馬焦點賽

香港運動員上月在杭州亞運取得驕人成績勇奪8金16銀29銅，贏得共53面獎牌打破歷屆紀錄，香港賽馬會將於本周日（22日）在沙田馬場舉辦「中國香港亞運獎牌運動員賽馬日」，大部份的賽馬賽事均與香港運動員有關，而一眾於杭州亞運得獎的運動員都會出席，並接受支票頒贈，當日免費入場，讓公眾可以一睹各運動健兒的風采。

為與一眾於杭州亞運會得獎的運動員分享喜悅，賽馬日當天免費入場，沙田馬場亦提早於10時30分開放，讓更多市民參與11時在馬匹亮相圈舉行與「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的頒授支票儀式，親身一睹各位運動健兒風采；而今次亞運會上，港隊在18個運動項目取得獎牌，得獎運動員將接受3250萬港將的獎金。

賽馬日當天的重點賽事，包括第五場的「中國香港亞運獎牌運動員盃」以及第七場的「精英碗」。其餘賽事大部分以中國香港運動員在杭州亞運會獲得金牌的項目為名，七個項目包括：橋牌、單車、劍擊、高爾夫球、賽艇、七人欖球、游泳，最後一項為馬會全力支持的馬術運動。

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」設現金獎，獎勵在七個頂尖大型運動會中勇奪金、銀、銅獎牌的運動員，包括奧林匹克運動會、殘疾人奧林匹克運動會、亞洲運動會、亞洲殘疾人運動會、全國運動會、全國殘疾人運動會及世界大學生運動會；於奧運及殘奧奪得第四至八名的運動員，亦會獲頒獎金以作鼓勵。