足總盃　均業北區再遇理文爭晉級

2023/24「足總盃」周六（21日）假青衣運動場，繼續上演第一圈賽事，由均業北區惡鬥理文。今次為雙方8日內第2次交手，兩隊早前在「賽馬會菁英盃」踢成平手，今仗各有主力復出下，為爭晉級一定搏盡，預期繼續鬥得精彩。（無綫82台周六下午3時直播）

均業北區上仗憑羅港威入球逼和理文，今季暫時法定時間內未嘗一敗，主教練梁志榮表示球隊目前信心爆棚，希望球員可以延續勇態，在一場過的淘汰賽再次製造驚喜：「理文今場出番主力，實力比『菁英盃』嗰陣更強，我哋部署上會以防守為主，希望搶到波之後組織再快啲，睇吓有冇機會頂到去加時或者十二碼。」對手多名主力剛征戰國際賽，但「細榮」指他們經驗豐富，相信球隊在體力上未必佔太大優勢，幸好陣中射手馬圖斯已復操，有望復出。

理文上季「足總盃」於8強便出局，今季捲土重來，主教練曾昭達強調非常重視這項盃賽：「『足總盃』關乎亞洲賽資格，呢個係我哋其中一個要爭取嘅目標。」球隊上仗於「賽馬會菁英盃」遭均業北區逼和，「達Sir」認為已對對手有更多認識，提醒球員要對北區的反擊多加提防。傷兵之一的艾華頓已經復操，惟能否趕及復出仍要視乎進度，好消息是安尼亞、胡晉銘及黃威踢完國際賽後已歸隊，此外保利臣已坐完波監，今場勢重返大軍名單。

【兩隊預計正選陣容】

均業北區

門將：1 林駿杰

後衞：2張俊軒 3柏度 6葉卓文 4韋法頓

中場：47 王力威 11 肯迪 22 劉君正 14 何振廷27 林樂勤

前鋒：7 馬圖斯

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：26.黃俊皓 2.列斯奧 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：7.保利臣 16.顏樂楓 23.黃威

前鋒：17.張憙延 9.安尼亞 20.保連奴