港超聯　又嚟地區打吡！大埔激鬥冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）於大埔運動場爆發「地區打吡」，由大埔主場迎戰冠忠南區。兩支區隊今季於聯賽齊居前列，其中大埔挾5連勝姿態出擊，氣勢一時無兩；至於南區為力爭重返勝軌，定必使出渾身解數，激戰可期。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

大埔上場於「賽馬會菁英盃」擊敗港會之後，各項賽事已經錄得5連勝，主教練李志堅歸功於球員的努力，認為現時隊內十分團結。大埔今場只要取勝，就可以暫時升上第2位，季內首度面對南區，「堅Sir」認為對手實力更勝一籌：「南區班球員已經夾咗好多年，好幾位球員今季發揮出色，無論係佐佐木周定史提芬彭利拿，對我哋嚟講將會係一場硬仗。」謝臣上場因傷退下火線，是役上陣成疑，可幸門將謝家榮及陳肇鈞完成代表隊賽事後已歸隊。

近期忙於為港隊比賽的謝家榮，相隔1個多月後再戰港超，他表示已急不及待同與「綠戰士」隊友並肩作戰：「希望保持連勝走勢，唔好畀佢斷。」「家榮」過去曾與現任南區主帥楊正光合作，對其戰術理念絕不陌生：「『光哥』係好好嘅教練，南區喺佢領導下踢法有好大改變，不過我哋走勢都唔差，相信今場會係好精彩嘅『55波』較量。」

冠忠南區接連面對理文、東方同樣未能取勝，但主教練楊正光指無損球隊士氣，盼球員可在這兩場硬仗後提升狀態，以及改善不足。南區今季踢法改以控球在腳為主，「光Sir」承認大埔場草地質素或不利球隊發揮，但有信心可以贏波：「作客大埔一定困難，不過我哋唔會改變踢法，練波都針對性做多啲冇波跑動，令前場空間多啲，畀球員有位突破。」陣容方面，兩名港隊成員艾華、鞠盈智已經復操，羅拔奧度也有望復出隨時候命。

倒戈的李嘉耀曾在效力深水埗、東方等球會時與「堅Sir」合作，今次與恩師正面交鋒，他笑言感覺特別。大埔季初表現出色，「嘉耀」直言需要提防對方的防守反擊：「進攻唔好急，一傳失波就好易畀人打反擊，大埔前線有馬卡雷拿、雷仙奴負責跑，『Philip仔』（陳肇鈞）就喺中間反搶，做串連同入楔，好大威脅！」

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 99.鄭子森

中場：16.陳肇鈞 4.馮冠鳴 17.陳曉鋒

前鋒：23.蔡立靖 95.雷仙奴 80.鍾偉強

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 5.古安奴 4.川瀨浩太 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒