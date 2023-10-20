黃澤林驚險反勝　打入深圳ATP挑戰賽4強

香港網壇新星黃澤林（Coleman）繼續閃耀，他周五（20日）在深圳舉行的ATP挑戰賽8強，在先失1盤兼在第2盤一度落後1比4下，仍成功反勝中華台北球手黃琮豪，順利打入4強。

Coleman近期狀態大勇，先於杭州亞運男單16強連救5個決勝分，反勝中國好手吳易昺，戰至8強才不敵南韓球手洪性贊，其後到職業巡迴賽M15多哈站也到決賽才告落敗，屈居亞軍。此子近日到深圳參加ATP挑戰賽維持強勁氣勢，16強反勝法國球手Terence Atmane，8強對中華台北的黃琮豪，再度要從逆境出發，首盤先輸4比6，第2盤第3局不慎被破發，被對手「連破帶保」落後1比4，陷入出局邊緣。

不過Coleman此時爆發強大意志，兩度打破黃琮豪發球局，以7比5追平盤數1比1，氣勢如虹的港將決勝盤再贏6比3，絕地大反擊逆轉對手，艱難打入4強，會與美國球手Aleksandar Kovacevic爭決賽席位。值得一提，中國網球巡迴賽將於今年11月19至26日期間，在維多利亞公園網球主場舉行，賽事設有男單、男雙、女單、女雙4個項目，總獎金為80萬人民幣（約86萬港元），網總會長莫君逸透露黃澤林、王康傑、張瑋桓及王康怡皆有機會參賽。