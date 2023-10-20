佐藤壽人：鹿角「細」抗勝利船

神戶勝利船3個星期前在日職大戰，作客以2比0擊敗了在聯賽榜排次席的橫濱水手後，如今把榜首的領先優勢擴大至4分。

勝利船能夠凱旋而歸有兩大原因，第一是大迫勇也於前場上腳能力出色，第二是球隊團結一致，整場比賽防守方面都表現得相當專注，沒有一刻出現鬆懈的情況，最終取得重要3分。

勝利船曾於4月時跟鹿島鹿角交手，當時他們作客大勝5比1而回，所以鹿角的球員今仗肯定充滿鬥志，誓要一報大敗之仇。然而，大迫勇也不曾出現過疲態，一直以來都是勝利船的進攻威脅。

鹿角依然有一定的機會，可以取得來季亞冠盃的參賽資格，但如果他們想升上較高位置的話，就必須在餘下的賽事取得勝利。

今仗鹿角如想取得分數而回，就必須要保持後防緊密，並嘗試對大迫勇也及武藤嘉紀作出嚴密看管，打斷勝利船的進攻節奏。

鹿角這方面的核心球員是中堅植田直通。他在一對一防守對方球員的情況下表現得十分好，其演出的好與壞，將會成為球隊能否獲勝的關鍵。

兩支球隊的防守都相當具組織性，我感到今仗在防守方面的發揮，反而會比進攻表現更加重要。我認為今場賽事入球數字會偏低，最終雙方會在打成平手，各得1分。