意甲球會蒙沙發表聲明，承認隊內翼鋒艾真度高美斯因為服食禁藥罪成，被西班牙反興奮劑委員會判罰停賽2年，呢位35歲阿根廷國腳準備提出上訴，如果上訴失敗，意味佢好大機會提早掛靴，並會被褫奪上年世界盃及上屆歐霸盃冠軍獎牌。

據悉艾真度高美斯喺上年10月服食一種名為特布他林嘅禁藥，並於1個月後嘅藥檢之中被當局發現，佢曾經話因為失眠，所以服食藥物，但並冇諮詢當時所屬球會西維爾軍醫嘅意見。

今次藥檢喺世界盃揭幕前幾日進行，佢仍然有份入選阿根廷大軍名單，合共上陣2次，包括分組賽對沙特阿拉伯、16強對澳洲，隨同球隊奪得冠軍，據悉艾真度高美斯去到世界盃決賽，先至知道自己被驗出服食禁藥，西班牙反興奮劑委員會近日正式作出判決。

艾真度高美斯今夏被西維爾提早1年解約，一度面臨冇班落，直至9月底先至以自由身加盟蒙沙，僅上陣2次。

由於艾真度高美斯已經35歲，如果上訴失敗，意味要等於37歲先至可以復出，所以佢可能會提早收山，最大鑊係佢為阿根廷捧世界盃及為西維爾獲得嘅歐霸盃冠軍獎牌都會被褫奪，至於阿根廷及西維爾不受影響。