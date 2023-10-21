默郡宿敵對撼　半場大啱數

周六(21日)晚英超頭場上演默西賽德郡打吡，由利物浦主場火併同市死敵愛華頓。利物浦自知防守不穩，索性以攻代守，尤其係主場出擊例搶韁，「拖肥」攻力回升，打吡戰實打甩髀，1.5球半場大值博。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

利物浦今季重組中場，雖然新兵蘇保斯拉爾及阿歷斯麥亞里士打表現唔錯，但另一個中場位無論用哈維艾利洛、賴恩格雲貝治或遠藤航等，防守方面都唔太理想。而隊長中堅華基爾雲迪積克自從重傷後，未曾回復最佳水準，加上防線初段經常出現唔集中嘅毛病，單計近8仗聯賽有6次喺上半場先失波，相當牙煙。

既然防守欠穩難改善，紅軍索性以攻代守。儘管加普倦勤，但仲有穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯、路易斯迪亞斯及迪亞高祖達輪住嚟用，4人今季聯賽合共有12球進帳，就算利物浦初段防守失魂，總係好快就扳平甚至反先，近5仗聯賽半場全開2球或以上，單計主場聯賽，同樣半場全開2球或以上，非常搶韁。

另邊廂，愛華頓經歷頭3輪聯賽全敗後，近5仗聯賽獲2勝1和2負，攻力回升係關鍵，其中4仗半場亦開2球或以上。何況打吡戰冇排名之分，雙方一定打甩髀，隨時一開波即搏拳，半場大捧得過。

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