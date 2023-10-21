三笘薰續約至2027年 各大豪門可以死心啦

三笘薰今季踢11場入3球及4次助攻。

英超「神奇球隊」白禮頓正式宣布，同翼鋒三笘薰續約至2027年6月，粉碎呢位26歲日本國腳可能轉投曼城、車路士及巴塞隆拿等豪門嘅傳聞。不過，網民認為白禮頓開出長約綁住三笘薰，其實只係想吊高來賣。

三笘薰現時合約將於2025年夏天屆滿，唔少大球會都對呢位「扭波王」虎視眈眈，所以白禮頓急不及待出手，迅速同佢續約至2027年6月，免除後顧之憂。

白禮頓領隊迪薩比對於呢位猛將續約，感到非常興奮：「好開心三笘薰可以續約，對於球迷及球隊都係非常重要消息，佢係白禮頓最佳球員之一。」據悉三笘薰續約後，由現時1萬鎊周薪，增加至8萬鎊(約76萬港元)周薪。

三笘薰2021年8月由日職球隊川崎前鋒加盟白禮頓，當時身價僅300萬鎊(約2,850萬港元)，佢登陸英超後表現大勇，為白禮頓各項賽事上陣40場，入10球及9次助攻，包括今季踢11場入3球及4次助攻，估計身價已急升至5,000萬鎊(約4.75億港元)。

雖然白禮頓已經同三笘薰續約，但由於球會近年多次高價出售主力，所以網民認為只要有球會願意開出巨額轉會費，白禮頓仍然可能會賣走三笘薰。