港超聯　1球挫冠忠南區　大埔升上次席

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）爆發「地區打吡」，大埔坐鎮大埔運動場迎戰冠忠南區。結果大埔憑後備入替的陳肇鈞，頂入全場唯一入球，以1比0擊敗冠忠南區。「綠戰士」全取3分後，壓過南區及今周輪空的傑志，暫時升上積分榜第二位。

「綠戰士」今場派出雷仙奴、鍾偉強及馬卡雷拿組成進攻三叉戟，蔡立靖夥拍利馬於中場串聯，戴上隊長臂章的加比爾及馬高斯山度士鎮守後防，謝家榮復任正選把守大關；南區則有艾華重返正選大軍，與史提芬彭利拿及陳傲軒聯手攻堅，鞠盈智及陳凱柏齊齊重返正選大軍，頂替因傷缺陣的古安奴。

上半場雙方互有攻守，3分鐘，李家豪右路傳中，南區後衞頂走不遠，雷仙奴後上一射高出。8分鐘；南區前場反搶成功，佐佐木周交前，史提芬彭利拿一射斜出。南區攻勢越發入肉，21分鐘，史提芬彭利拿禁區外勁射中楣。4分鐘後，史提芬彭利拿接應艾華傳中，窩利抽射中柱彈到謝家榮手上，無功而還。大埔其後搶回不少攻勢，37分鐘，馬卡雷拿送出直線，利馬一射被伍瑋謙用腳擋走。40分鐘，鍾偉強斜長傳交前，雷仙奴一控一射再吿高出，雙方半場互無紀錄。

換邊後，南區繼續施壓，大埔馬高斯山度士頭鎚回傳交失，艾華後上快腳彈射高出。61分鐘，佐佐木周殺入禁區，一下假身找到起腳機會，不過僅射中網側。大埔其後換入陳肇鈞及陳曉鋒，南區則派出羅拔奧度。71分鐘，南區守將禁區內犯手球，球證聽過VAR助理球證意見後，直指12碼點，但馬高斯山度士操刀宴客，被伍瑋謙撲出。大埔再接再厲，陳肇鈞接應李家豪傳中頂入，打破場上僵局。77分鐘，羅拔奧度頭鎚二傳，李嘉耀門前加一頭，被謝家榮回身在白界前將皮球撲出。結果大埔以1比0擊敗南區，各項賽事豪取6連勝。