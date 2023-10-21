足總盃　理文4比1挫均業北區　晉級8強

2023/24「足總盃」周六（21日）假青衣運動場，繼續上演第一圈賽事，由均業北區惡鬥理文。「黃黑軍團」憑保利臣、黃威、亞哥斯達及保連奴各建一功，最終以4比1淘汰北區，8強將惡鬥標準流浪。

雙方8日內第2次交手，兩隊早前在「賽馬會菁英盃」踢成平手，今仗同樣精銳盡出，均業北區起用門將林駿杰，葉卓文、柏度扼守中路，林樂勤、王力威分任兩翼，支援箭頭肯迪，傷愈的馬圖斯先列後備。「黃黑軍團」由列斯奧、荷西安祖鎮守後防，黃威、保利臣墮後派牌，入球重任落在艾華頓、安尼亞身上。

兩隊開賽初段未入局，直至13分鐘艾華頓左路開出角球，黃威頭槌被門將林駿杰撲出。北區之後搶回不少攻勢，但羅曉聰射門及葉卓文頭槌同樣無功而還。27分鐘理文前場搏得罰球，黃威主射高出。44分鐘立花稜也左路落底傳中，省中人再中楣，北區後衞韋法頓再快艾華頓一步倒掛解圍，半場兩隊互交白卷。

理文易邊後換入保連奴加強攻力，48分即取得成效，這名巴西籍前鋒與安尼亞「撞牆」，殺入禁區起腳但被林駿杰擋出。3分鐘後余煒廉右路傳中，北區後防解圍不遠，保利臣禁區頂撞射破網，攻入其港超處子球，理文領先1比0。62分鐘「黃黑軍團」再下一城，黃威接應艾華頓右路傳中，禁區內無人看管下輕鬆射入。

北區之後換入羅港威、黃偉國，但理文依舊佔盡優勢，73分鐘艾華頓罰球傳中，荷西安祖頭槌被林駿杰飛身撲出。84分鐘立花稜也橫傳，亞哥斯達門前撞入，理文遙遙領先3球。北區未有放棄，比賽尾段韋法頓博得十二碼，由肯迪操刀射入，成功破蛋。不過理文補時階段再有保連奴頭槌埋齋，最終以4比1擊敗北區，順利晉級8強。