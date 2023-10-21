足總盃　慶祝模仿祖迪比寧咸　黃威：佢好全面

理文周六（21日）假青衣運動場出戰2023/24「足總盃」第一圈賽事，成功以4比1淘汰均業北區，為球隊攻入第2球的黃威，入球後特意模仿祖迪比寧咸的慶祝動作，他笑言自己相當欣賞這名皇家馬德里中場，希望可以從中學習。

中場黃威今仗對北區擔正，更在62分鐘禁區內無人看管下為理文射成2比0，之後他更模仿皇家馬德里中場祖迪比寧咸，舉起雙手慶祝，賽後他解釋道：「可惜依個慶祝動作之前比陳晉一做咗先，自己好欣賞比寧咸，佢踢到中場好多個位置，進攻、防守都冇問題，佢除咗搶得、帶波同入楔都好好，算係現今足球比較全面嘅中場，如果我學到就好。」黃威續指自己今仗表現尚算可以，又指今場勝利相當重要，因為「足總盃」關乎到亞洲賽資格。

周二才隨港隊在世盃外第一圈次回合作客不丹的黃威，今仗踢了67分鐘便退下火線，他表示自己未算太攰，又重提港隊早前表現的確未如理想：「踢得唔好要認嘅，唔好有任何藉口，遲啲要檢討下有咩不足，作客嘅信心始終差啲，同埋帶住4球領先優勢，決心又唔夠對手大。另外唔習慣國際賽速率都係原因之一，國際賽一年唔多比賽，最重要都係提高本地聯賽質素。」