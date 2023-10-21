港超聯　力保不失奪POM　謝家榮：繼續做好本分

港超聯周六（21日）重頭戲，主場出擊的大，以1比0擊敗冠忠南區，各項賽事取得6連勝，兼暫時升上積分榜次席。「綠戰士」陣中一對港隊成員成為今場主角，除了再次取得致勝入球的陳肇鈞之外，把守大關的謝家榮也幫助球隊力保不失，後者賽後也被選為全場最佳球員（POM）。這位近期人氣急升的大埔門將，就表示無論是港隊或是球會比賽，都會繼續做好本分。

過去一個多月忙於出戰國際賽的「家榮」，先幫助港隊歷史性打入亞運4強，再獲大港腳徵召，世盃外兩回合先主後鬥不丹，回港後隨即要為大埔在港超賽場披甲，便幫助「綠戰士」取勝，惟「家榮」笑言今場賽前一度感到「有壓力」：「大埔走勢好好，返到嚟要踢一場大戰對南區，唔希望斷咗5連勝。」

「家榮」感謝隊友的幫助，並形容球隊今場演出完美：「番嚟之前都有睇賽程，知道踢完不丹之後兩日後又要對南區，賽前都認為呢場係『55波』，都有為呢場大戰做好心理準備，結果今日比數係1比0，今場大家踢得好緊湊。無論係踢亞運、踢不丹，或者番到嚟港超，我都係做好自己本分，撲好每一球波，好開心保持到零失球，最緊要球隊贏波。」

面對今場南區連番攻勢，「家榮」今場多次作出關鍵撲救，包括比賽後段救出李嘉耀的攻門，但也少不了門柱的幫助，他承認今場能夠保持清白身，有一定幸運成分，同時不忘稱讚對手表現：「對面Ivan（南區門將伍瑋謙）今日都踢得好好，撲過12碼同幾球靚波，香港有潛質嘅年輕球員唔止我一個，都希望大家一齊進步。」大埔下月3日在「高級組銀牌」挑戰理文之前，將有近兩周時間休整，「家榮」表示是時候「抖一抖」，為接下來的大戰作準備。