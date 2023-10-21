倫敦打吡寸土必爭　車仔半場和硬頂阿仙奴

英超重量級「倫敦打吡」，車路士主場鬥阿仙奴。兩大名牌今季開咧成績差天共地，「兵工廠」至今未嘗一敗同熱刺並列榜首，而車路士經歷一段「災難級」演出後，近期亦有回勇迹象，正所謂爛船都有三斤釘，車仔防守頑強，主場會先穩守避阿仙奴鋒芒，半場和值得一博。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

阿仙奴開季勝在平穩，表現唔算特別好，唔少賽事都喺膠着情況下險勝，6場聯賽勝仗有4場都1球「僅熟」，進攻上未見霸氣。相比之下，「兵工廠」更重視防守，8場聯賽失6球係全英超最少，考慮到3日後又要喺歐聯作客西維爾，今仗難免有保留，早段唔會輕率搶攻。

車路士季前斥巨資擴軍，但仍徘徊中下游位置，其中一個原因係傷兵太多，前鋒尼高拉斯積遜及高爾彭馬喺國際賽受傷而回，今仗上陣成疑，進一步削弱球隊鋒力。不過車路士防守可靠，今季聯賽僅失7球，而且近2仗連贏富咸同般尼，球員信心或有所提升。

面對氣勢強勁嘅阿仙奴，車路士今仗會先鞏固防守，希望消磨對手銳氣同體力，事實上普捷天奴執教嘅車路士，踢法亦係偏向慢熱，對上5場聯賽有4次開出半場和，今場一於再追多鋪。

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