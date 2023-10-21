祖高爾：肥普將為兵工廠帶來藍色憂鬱

在寒冷潮濕的周六晚上，史丹福橋球場將上演一場精彩絕倫的倫敦打吡。

主隊車路士最近在各項賽事中取得了最近3連勝，展現了良好的進步，但本周末面對英超僅存兩支不敗球隊之一的阿仙奴，將面臨真正的考驗。他們在過去6場對兵工廠的英超比賽中輸了5場，追平了再此前25次對碰中落敗的總和，這也表明了雙方現時的分野。

我認為藍戰士最近取得進步的關鍵，有賴於逐漸穩定的正選陣容。雖然我不認為這是車路士最強的11人，但使用同一班球員帶來的穩定性已經開始得到回報，尤其是中場的三人組合。

摩西斯卡些度、安素費南迪斯和干拿加歷查之間的平衡，令球隊能夠牢牢控制皮球並贏得比賽，而這支車路士往往需要在比賽中率先入球，才能踢出自家風格並全取3分。隨着史達寧、高爾彭馬、梅迪歷、尼高拉斯積遜和布查等人，在最近幾周陸續取得了士哥，這可能會給他們帶來幫助，比賽的早段在禁區內表現得更果斷及有信心入球。

幾周前，我談到了車路士和利物浦的情況，其中一些球員在國際比賽期間必須長途跋涉，而對於車路士來說，兩名關鍵球員費南迪斯和卡些度所受的影響最大，這也可能令他們面對擁有迪格蘭賴斯和馬田奧迪加特等這樣充滿活力的阿仙奴中場產生很大的影響，而且阿仙奴還有在組織時移入中路的辛真高，令他們享有人員上的優勢。對於兩支喜歡控球的球隊來說，這將是球場的關鍵決勝區域。

阿仙奴將以極大的信心進入這場比賽，在上仗擊敗曼城兼去年作客史丹福橋贏車路士的情況下，他們理所當然地在今仗賽事被看高一線，而他們出色的表現也配得上這一切。

上仗面對曼城的比賽，我擔心他們缺少布卡約沙卡下實力會大打折扣，但他們證明了所有人都錯了，並透過另一名翼鋒加比爾馬天尼利的進球展現了強大的深度，我也一直認為由於沙卡太過出眾而令這名巴西翼鋒被嚴重低估。話雖如此，沙卡因傷退出英格蘭隊後能否在今場趕及復出也是至關重要。

有了馬天尼利、湯馬士柏迪及可能復出的沙卡，阿仙奴可能會以「夫添」應戰，但他們仍需等待同樣因輕傷退出法國國家隊的威廉沙列巴的健康狀況。這名中堅是今季阿仙奴最關鍵的一員，目前為止還沒有缺席任何一分鐘的比賽，也從來沒有被任何人盤扭成功。

假設他因傷缺陣，那賓韋特可能移入中堅，冨安健洋則出任右閘，這是車路士樂於見到的，並會給他們帶來一些甜頭，皆因令狀態火熱的史達寧對位對方的後備右閘，而另一邊的高爾彭馬則保持高位，以便在辛真高在場上時利用他留下的空位。如果需要的話，勤力的尼高拉斯積遜可以作為一個額外的球員墮後協助中場線。

從數據和客觀因素來看都對阿仙奴有利，但儘管如此，我可能是被我的心駕馭了我的頭腦，但我對車路士有一種預感，有時在足球場上你會有這樣的感覺，而車路士具備所需的條件傷害阿仙奴。普捷天奴從未在英超主場對陣阿仙奴的比賽中落敗，我認為這種情況將會持續下去。

無路可退！ 車路士獲勝。